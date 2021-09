Turismo soma prejuízo de R$ 395,6 bilhões desde o agravamento da pandemia do coronavírus no país - Daniel Castelo Branco

Publicado 13/09/2021 18:38

Rio - A Riotur, empresa de turismo da prefeitura do Rio, lançou um edital para reconhecer e chancelar influenciadores digitais da cidade. Durante um ano, os 15 perfis selecionados e que já publicam conteúdos atrativos que incentivem o turismo, serão convidados a participar de ações turísticas e de grandes eventos, como o Carnaval e o Réveillon, além de passeios exclusivos a pontos turísticos e festas.

O edital foi publicado no último dia 3 e os interessados têm até o dia 18 de setembro para se inscrever. Para concorrer, os candidatos precisam ter no mínimo 20 mil seguidores em pelo menos uma das redes sociais. Os influenciadores poderão inscrever perfis em diferentes redes no edital, mas apenas um por candidato será selecionado. Não haverá vínculo financeiro nem empregatício com os selecionados.

"Vamos prestigiar e reconhecer os digital influencers que já divulgam e mostram a nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Queremos que sejam nossos 'embaixadores'. Venham fazer parte das nossas ações!', convida a presidente da Riotur, Daniela Maia.

Os escolhidos serão divulgados no próximo dia 27, quando é comemorado o Dia Mundial do Turismo. O documento publicado no Diário Oficial do município também está disponível no site da Riotur, na aba Editais e Avisos. Os formulários estão disponíveis nos perfis da Riotur no Instagram (@riotur.rio), Facebook (@riodejaneiro), Twitter (@riodejaneiro), TikTok (@riotur.rio), YouTube (@riotur) e LinkedIn (@riotur).