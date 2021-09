Carnavalesco Paulo Barros - Luciano Belford

Rio - O carnavalesco da Paraíso do Tuiuti, Paulo Barros, de 59 anos, recebeu alta, na tarde desta segunda-feira, após ser internado para realizar cirurgia cardíaca. De acordo com a agremiação, o profissional realizou uma angioplastia, no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), em Niterói, na última sexta-feira, e teve excelente recuperação.

"Paulo vem agradecer toda a equipe médica do CHN, em especial, ao seu médico particular Danilo Martins Maia, os cardiologistas Dr. Falcão e Dra. Katia Luz, a médica anestesia Dra. Cristina, o enfermeiro Tobias, o técnico de Raio-X Carlos, além de todas as mensagens de carinho e recuperação recebidas nesses últimos dias", disse em comunicado.

Ainda segundo a agremiação, Barros irá se recuperar do procedimento em casa e, em seguida, deve voltar as atividades no barracão do Tuiutí, na Cidade do Samba. O carnavalesco está em sua segunda passagem pela escola da Zona Norte do Rio. A primeira ocorreu em 2003.