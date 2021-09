Foram apreendidos cabos e outros equipamentos de uso exclusivo de concessionárias - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/09/2021 15:51

Rio - A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) da Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (13), uma operação para coibir a distribuição de sinal clandestino de internet e receptação qualificada de cabos e demais equipamentos furtados ou roubados de concessionárias de serviços públicos. Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em locais dominados por milícias, nos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde funcionavam empresas que vendiam pacotes de sinal de internet sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em Belford Roxo, o provedor funcionava em um imóvel residencial e, segundo as investigações, se apropriou do nome fantasia de outra empresa extinta para acobertar a comercialização e transmissão do sinal sem autorização. Durante as diligências, foram apreendidos diversos cabos e outros equipamentos de uso exclusivo de concessionárias. Também foi encontrado material de crime nas ligações da rede de distribuição instalada na rua, nas proximidades do provedor.

A especializada também arrecadou computadores, celulares e documentação que vão auxiliar nas investigações. Os agentes constataram, ainda, um furto de energia no imóvel, caracterizado por uma ligação direta da rede de distribuição, sem registro de consumo. O proprietário da empresa está sendo procurado pela Polícia Civil, que continua com as diligências para descobrir o seu paradeiro. Ele já foi preso em flagrante, em outra ocasião, com um veículo clonado.