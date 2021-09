Vereador Quinzé é morto a tiros em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 13/09/2021 13:55 | Atualizado 13/09/2021 14:15

Rio - O vereador de Duque de Caxias Joaquim José Santos Alexandre, de 66 anos, assassinado na noite de domingo (12) em São João de Meriti, tem trajetória política marcada por projetos sociais em bairros de Duque de Caxias, mas também por processos na Justiça. Em 2004, ano de sua primeira eleição, Quinzé, como era conhecido, foi condenado por receptação e porte ilegal de armas. Ele era ex-PM.

O corpo de Quinzé será enterrado na tarde desta segunda-feira (13), no cemitério Nossa Senhora das Graças, no Parque Beira-Mar. Mais cedo, famiilares estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo.

Na época de sua primeira eleição, Quinzé foi acusado de porte ilegal de armas. Ele estava com uma pistola 9mm de uso restrito durante uma blitz na Baixada Fluminense. Denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), ele permaneceu em liberdade e estava em seu quarto mandato parlamentar. Quinzé era autorizado a portar armas.

Testemunhas do crime e policiais militares que estiveram no local afirmaram que Quinzé foi ao bairro Parque Novo Rio para visitar uma conhecida, e foi alvejado ao desembarcar do carro. O autor do crime atirou de dentro de outro veículo, que estava estacionado próximo dali. Ele fugiu após os disparos em um automóvel branco, e populares não conseguiram anotar a placa. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Quinzé tinha 66 anos, era pai de quatro filhos e era policial militar. Na última eleição, de 2020, concorreu ao cargo de vereador pelo PL e obteve 2.364 votos, sendo o 26 mais votado da cidade. Ele foi eleito pela primeira vez como vereador em 2004 pelo PP (Partido Progressista ) com mais de 5 mil votos. Líder comunitário, teve bastante atuação nos Bairros: Olavo Bilac, Periquito, Jardim Leal, Bananal e Gramacho, onde tinha projetos de iniciação desportiva para crianças e jovens, projetos para a terceira idade e de auxílio às famílias carentes.

Em nota, a Câmara Municipal de Duque de Caxias lamentou a morte do parlamentar. "O vereador deixa como legado uma trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação ao trabalho e à família. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor".