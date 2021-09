Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, na Região Central do Rio de Janeiro - Divulgação

Rio - Um homem não identificado foi encontrado morto no fim da tarde deste domingo (12) na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A vítima apresentava perfurações provocadas por arma de fogo e estava dentro de um barril que foi jogado na Baía de Guanabara.

Policiais militares do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para o Parque Marcelo de Ipanema, na praia da Bica, onde pescadores e frequentadores do local encontraram o barril com marcas de tiro. No local, as equipes se deparam com um homem em óbito.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e assumiu as investigações. Agentes da DH ouviram testemunhas, mas ninguém conhecia a vítima.

O corpo foi removido do local por volta das 14h e levado para o Instituto Médico Legal na Região Central do Rio.