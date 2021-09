Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé, foi morto a tiros na noite do dia 12, em São João de Meriti - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé, foi morto a tiros na noite do dia 12, em São João de MeritiREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 13/09/2021 20:17 | Atualizado 13/09/2021 20:20

já foi preso por suposta agressão contra sua ex-esposa. O postulante à vaga na Câmara do município foi parar na prisão em janeiro deste ano. Ele ficou 23 dias atrás das grades até conseguir um alvará de soltura. Rio - Suplente do vereador de Duque de Caxias Joaquim Quinzé, Elson Santos da Silva, o Elson da Batata (PL), de 44 anos,. O postulante à vaga na Câmara do município foi parar na prisão em janeiro deste ano. Ele ficou 23 dias atrás das grades até conseguir um alvará de soltura. Quinzé foi assassinado a tiros neste domingo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo informações da denúncia, a ex-companheira de Elson, com quem ele tem quatro filhos, teria procurado a polícia após se ferir com estilhaços de uma mesa de vidro. O tampo teria sido quebrado pelo suplente durante uma discussão do casal, que já estava divorciado à época. Ainda segundo o processo, Elson também teria ameaçado de morte a ex-mulher.

Por conta do registro, Elson Batata tem contra si medidas protetivas que o impedem de se aproximar da ex-mulher, além de responder por injúria, violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, ameaça e lesões corporais. As informações foram compartilhadas em reportagem do Extra.

Elson, filiado ao Partido Liberal (PL), se candidatou ao cargo de vereador de Duque de Caxias, em 2018, mas não conseguiu se eleger. Ele teve 1.407 votos válidos. Pelo regimento interno da Câmara, a Mesa diretora da casa deve convocar o suplente em 48h, e ele tem o prazo de 30 dias para assumir o mandato.

Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé, foi morto a tiros na noite do dia 12, em São João de Meriti.