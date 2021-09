Vacinação da 3ª dose de reforço no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira, no Catete. - Marcos Porto/Agência O DIA

13/09/2021

Rio - Idosos com 95 anos ou mais comemoraram nesta segunda-feira a conquista da terceira dose contra covid-19 no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira, no Catete, Zona Sul do Rio. De acordo com eles, não houve transtornos durante o reforço da vacina e o atendimento foi rápido. Esse foi o primeiro dia de aplicação da terceira dose em idosos não asilados.

Dona Elirdes Braga, de 100 anos, foi ao posto de vacinação nesta manhã, no Catete, acompanhada de sua neta, a psicóloga clínica Bruna Letícia, de 43 anos, e voltou aliviada para a casa após receber a dose de reforço. "Ela tomou as duas doses da AstraZeneca e graças a isso, quando ela pegou covid-19, quase não teve sintoma nenhum. Então, saber que ela hoje está com a terceira dose e mais imunizada ainda, traz muita alegria para a família", explicou a neta.

"Nos surpreendemos pois quando chegamos avisaram que eu poderia entrar com o carro e ela tomou a terceira dose como se fosse drive thru. Isso é muito positivo já que com 100 anos ela tem certa dificuldade de locomoção", completou a psicóloga clínica.

No mesmo posto, a Maria Esperança de Carvalho, de 97 anos, também se vacinou e a sua experiência foi positiva. A idosa contou estar se sentindo muito bem e que voltou mais aliviada para casa.

A especialista em tecnologia da informação, Andrea Cruz, de 43 anos, acompanhou o amigo Teodoro Ramel, de 96 anos, até o posto para receber a terceira dose e contou que o idoso nunca teve medo da doença, apesar de tomar todos os cuidados e fazer questão de manter a vacinação em dia. "Ele está muito feliz! Desde que a pandemia começou ele nunca sentiu medo. Sempre dizia que o vírus estava proibido de entrar na casa dele. Ele é alemão e vive há muitos anos no Brasil. Seus filhos moram na Alemanha", explicou Andrea.

De acordo com a amiga, Teodoro, que está viúvo há 5 anos, prefere morar sozinho na mesma casa que viveu com a sua esposa Giselia.

O calendário da cidade

Nesta terça-feira, o calendário da dose de reforço segue com os idosos de 94 anos ou mais, que completaram o esquema vacinal há, pelo menos, três meses. A vacinação seguirá até sábado, quando chega a vez da faixa etária dos 90 anos ou mais de receber a terceira dose.

Quanto aos outros grupos, pessoas de 23 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais, também poderão se vacinar ao longo da semana, preferencialmente, no turno da tarde.