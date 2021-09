7ºBPM (São Gonçalo) - Divulgação

Publicado 13/09/2021 15:56 | Atualizado 13/09/2021 15:58

Rio - Um policial militar foi baleado, nesta segunda-feira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, no mesmo município. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam fazendo um patrulhamento no bairro Jardim Catarina quando criminosos atiraram neles. Um dos policiais foi atingido de raspão por uma bala. Ainda segundo a PM, ele não está em estado grave. A ocorrência está em andamento.