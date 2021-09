Drogas apreendidas com um criminoso - PMERJ / Divulgação

Publicado 13/09/2021 16:47

Rio - Um criminoso morreu na tarde desta segunda-feira após ser atingido por um tiro dado pelo próprio comparsa na Rua Antero de Quental, no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) avistou um grupo de criminosos armados na região e houve confronto.

No local, um homem suspeito foi baleado pelo companheiro. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu. Nenhum policial ficou ferido.

Ainda segundo a PM, foi feito um vasculhamento na região e um outro suspeito foi localizado com drogas e uma pistola. Ele foi preso e responderá pelo crime. A ocorrência está em andamento.