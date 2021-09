73ª DP (Neves) - Foto: Internet

Publicado 13/09/2021

Rio - Três pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, em uma troca de tiros com PMs em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, no mesmo município. A identidade deles não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi atacada durante patrulhamento para coibir roubo de cargas no bairro Mundel. Houve troca de tiros assim que os criminosos notaram a presença policial. Duas pistolas, drogas e dois radiotransmissores foram apreendidos. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).