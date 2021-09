Agentes apreenderam fichas de clientes, recibos, documentos falsos e um notebook - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 13/09/2021 18:04

Rio - A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (13), um mandado de busca e apreensão no escritório de uma falsa advogada, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher, que não estava no local, usava documentos falsos e alegava prestar assessoria para dar entrada em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti e a ação contou com o apoio do Núcleo Regional da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Rio de Janeiro, do Ministério do Trabalho e Previdência.

A operação leva o nome de Desquite, por conta da prática da falsa advogada, que forjava declarações de separação para conseguir benefícios previdenciários. De acordo com a Polícia Federal, após conseguir assinatura de uma das partes, a investigada afirmava ao INSS que o cliente não tinha condições de sobreviver sozinho, falsificava comprovantes de residência e, assim, retinha o cartão magnético do INSS durante um ano, pleiteando o benefício.

A ação também contou com a participação de dois representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que constataram o exercício ilegal da profissão por parte da suposta advogada, que não possui habilitação para advogar. Os agentes apreenderam fichas de clientes, recibos, documentos falsos e um notebook. A suspeita responderá pelos crimes de estelionato previdenciário e falsidade ideológica, sem prejuízo de eventuais outros crimes no decorrer da investigação.