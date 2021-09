Evento sobre sustentabilidade oferece oficinas gratuitas para crianças e jovens - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:20

Rio - A quarta edição do Maker Day Brasil 2021 vai oferecer oficinas gratuitas para crianças e jovens no dia 25 de setembro, com foco em sustentabilidade e responsabilidade ambiental. As atividades acontecem no formato online e conta com a parceria da Embaixada dos Estados Unidos pelo Instituto Brasil Estados Unidos (Ibeu), entre outros centros binacionais.



As vagas são limitadas, e as inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de setembro, às 20h. Ao todo, serão quatro oficinas, que vão abordar temas bastante amplos como: o impacto de hábitos na sociedade de consumo, utilizando como exemplo a política dos 5Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) e a elaboração de instrumentos musicais a partir de material reciclável, sob as orientações do percussionista Mestre Riko. A primeira oficina começa às 9h e a última às 14h.



Em tempos de mudanças climáticas e mobilizações pela preservação do Meio Ambiente, a Cultura Maker têm, em sua base, os princípios da investigação e da solução de problemas por meio da tecnologia e da criatividade. O movimento maker se baseia na ideia de que, de forma colaborativa, é possível transformar conhecimento em ação.

Confira a programação completa:



Repensar – Recusar: Desplastifique

Horário: 9h às 9h40

Público-alvo: Todas as idades

Descrição: O objetivo da atividade é refletir sobre o impacto de mudanças de hábitos na sociedade de consumo usando como exemplo a política dos 5Rs: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, que visa reduzir a geração de resíduos a partir da mudança de comportamento diante do consumo e na forma como as empresas lidam com os resíduos gerados. Na oficina, vamos fazer juntos: pano encerado para substituir o plástico, ecobag com camiseta, pequenos sacos de lixo a partir de folhas de jornal e potinhos utilitários.



Transmissão:



Que bicho é esse? (com Museu Nacional)

Horário: 10h às 11h

Público-alvo: 6 a 10 anos

Descrição: A equipe de educadores apresentará os exemplares taxidermizados de um Bicho Preguiça, um Macaco Bugio e um Sagui do Tufo Branco em aproximadamente 15 minutos. A mediação dará destaque para as características físicas e hábitos de locomoção, alimentar, vocalização, ambiente em que vivem, contato com o homem e suas consequências. Após esse momento, a equipe irá convidar os participantes a confeccionarem um exemplar de um bicho criado por eles, imaginando o que ele seria capaz de fazer com as ferramentas que lhe atribuírem.



Materiais necessários: Entre 3 e 5 rolos de papelão (usados em bobinas de papel higiênico, filme ou plásticos); caixas de embalagens de variados tamanhos; pedaço de barbante; tampas de garrafa (variadas cores e tamanhos); papéis reutilizáveis de variados tipos e tamanhos (retalhos de outras atividades, descartes de papel ofício, propaganda ou embalagens); cola; canetinhas, fita crepe ou durex e tesoura.



Mestre Riko fará uma breve apresentação de sua trajetória e mostrará alguns instrumentos que podem ser feitos a partir de material reciclável Divulgação



Bora batucar com o Ibeu (com Mestre Riko)

Horário: 11h às 12h

Público-alvo: 4 a 11 anos

Descrição: Mestre Riko fará uma breve apresentação de sua trajetória. Depois, mostrará alguns instrumentos que podem ser feitos a partir de material reciclável e ensinará os participantes a criarem seus próprios instrumentos. Após a montagem, os participantes tocarão os instrumentos criados ao som da música “Mas que nada”.



Materiais sugeridos: 2 garrafas pet; 2 copos de café; fita durex; caneta; elásticos; barbante; tampinhas de plástico (várias); argola para prender pedaços de barbante e que dê para a criança segurar; tesoura; agulha ou prego de metal; e um punhado de arroz, entre outros.



OBS: Será necessária a ajuda dos pais.



Inscrição:



Horário: 14h às 14h40

Público-alvo: Todas as idades



Descrição: O objetivo da atividade é refletir sobre o impacto de mudanças de hábitos na sociedade de consumo usando como exemplo a política dos 5Rs: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, que visa reduzir a geração de resíduos através da mudança de comportamento diante do consumo e na forma como as empresas lidam com os resíduos gerados. A atenção estará voltada para o consumo desnecessário e também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos. Na oficina, aprenderemos a fazer: eco pad, organizadores de caneta com calça jeans, eco-friendly Rug e puff com garrafa pet.



Transmissão:





