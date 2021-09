O Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos, passa por momento de resgate de sua relevância no cenário cultural da cidade - Divulgação prefeitura de Campos

Publicado 13/09/2021 08:49

Rio - A edição de 2021 do Fórum 'Cultura + Diversidade RJ' começa nesta segunda-feira, contando com a participação virtual do prefeito Eduardo Paes. O evento colocará questões importantes para discussão no cenário pós-pandemia, entre elas, as 'Cidades do Amanhã', com espaços mais inclusivos e diversos.

O fórum, que acontece desde 2017, será realizado no formato online devido à pandemia e contará com depoimento do prefeito Eduardo Paes já na mesa de abertura. “ Precisamos reerguer nossa cidade, o Rio do amanhã está sendo construído hoje”, disse o prefeito, durante o depoimento que poderá ser visto na íntegra no primeiro painel. O evento é gratuito e vai até o dia 17 no canal oficial do fórum no YouTube.