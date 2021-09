Passagem de uma frente fria vai influenciar o tempo na cidade do Rio - Fábio Costa /Agência O Dia

Publicado 13/09/2021 07:24 | Atualizado 13/09/2021 08:57

Rio - A atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável nesta segunda-feira (13) no Rio. Não há previsão de chuva e haverá redução gradativa da nebulosidade, segundo o Alerta Rio, o céu passará de parcialmente nublado a claro. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas

estarão em elevação, com mínima de 19°C e máxima de 33°C.

Na terça-feira (14), temperaturas também estarão em elevação, com termômetros chegando a 37°C e mínima de 20°. O céu ficará entre parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva.

Na quarta-feira (15), com a aproximação de uma nova frente fria, haverá aumento da nebulosidade ao longo do dia. São esperados ventos com intensidade moderada a forte (até 76 km/h) e chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 28°C e mínima de 19°C.

Na quinta-feira (16), a passagem desta frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com predomínio de céu encoberto e chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. A máxima prevista é de 25°C e a mínima de 18°C. Na sexta-feira (17), o tempo permanecerá instável na cidade, com predomínio de céu encoberto, previsão de chuva fraca a moderada isolada ao longo do período e ventos fracos a moderados. Os termômetros ficam entre 23°C e 17°C.