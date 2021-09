UNIVERITAS oferece cursos gratuitos de qualificação - Divulgação

Publicado 13/09/2021 08:00 | Atualizado 13/09/2021 12:09

A UNIVERITAS (Centro Universitário Universus Veritas) Rio de Janeiro vai promover uma nova edição do Capacita Tá On. O projeto tem o objetivo de oferecer cursos rápidos e gratuitos, com dicas profissionais sobre diversas áreas. Os interessados podem fazer sua inscrição pelo site capacita.univeritas.com/

O Capacita Tá On! disponibiliza mais de 90 cursos com foco na trabalhabilidade, propiciando a melhora do currículo e atualização no mercado de trabalho. As opções disponíveis são nas áreas de Tecnologia, Humanas, Administração, Empreendedorismo, Saúde, Biológicas, Engenharias, Arquitetura e Design.

"Temos vários projetos com oferecimento de cursos de capacitação aos estudantes da Instituição e, também, para quem ainda está em dúvida sobre alguma área, mas pensa entrar no mercado de trabalho. É uma oportunidade importante para se qualificar", ressalta Adriana Carvalho, diretora da UNIVERITAS.

A iniciativa é mais uma implementada pelo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, UNINABUCO, UNIVERITAS, UNG, UNAMA, UNINORTE, UNIFACIMED, UNIFASB, UNESC e UNIJUAZEIRO, visando a evolução dos brasileiros no mercado de trabalho.