Hospital Estadual Azevedo LimaImagem Internet

Publicado 13/09/2021 10:16 | Atualizado 13/09/2021 14:55

Rio - Um homem está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, após ter sido atingido por uma descarga elétrica. O caso aconteceu no fim da tarde deste domingo (12) na Rua São Januário, no bairro Fonseca.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem subiu no poste para fazer uma ligação clandestina, conhecida como 'gato' e encostou na rede que estava energizada.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima, identificada apenas com Claudinei, pendurada na rede elétrica, a uma altura de 5 metros.

Paramédicos do Corpo de Bombeiros estiveram na local e conseguiram reanimar a vítima. Após os primeiros socorros, o homem foi levado para o Heal, onde permanece internado.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Ligação clandestina é crime e pode ser enquadrado em delitos de furto e/ou de estelionato, a depender do método em que forem aplicados.