Débora da Conceição chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A irmã segue internada em estado grave - Reprodução

Débora da Conceição chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A irmã segue internada em estado graveReprodução

Publicado 13/09/2021 10:06

Rio - A adolescente de 16 anos baleada em um baile funk no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, no último dia 5 segue internada em estado grave, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A jovem foi atingida pelo namorado da irmã, Patrick Jorge Assis, de 19, durante uma discussão. A irmã da menina, Débora Adelino da Conceição, de 20 anos, namorada do atirador foi baleada na cabeça e morreu.

A Polícia Civil informou que investiga os crimes de feminicídio contra Débora Adelino da Conceição, de 20 anos, e de homicídio contra Patrick Jorge de Assis, de 19 anos; além da tentativa de feminicídio contra a jovem de 16 anos.