Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prendem homem que tentou atacar vizinha a golpes de faca - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 13/09/2021 08:55 | Atualizado 13/09/2021 10:44

Rio - Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante um jovem que invadiu a casa da vizinha para furtar um aparelho de celular e tentou matá-la a golpes de faca. Túlio Máximo da Silva Ferreira, de 19 anos, confessou o crime e foi preso na noite de domingo (12). Ele vai responder por latrocínio tentado.

Segundo a polícia, Túlio é vizinho da vítima, uma idosa de 76 anos. Durante a madrugada, ele entrou na casa da vizinha para roubar celular e dinheiro, mas ela acordou. O autor, que alegou estar sob efeito de drogas, atacou a idosa a golpes de tesoura para fazê-la parar de gritar.

De acordo com o delegado Vilson de Almeida, titular da 166ª DP, Túlio negou o crime em um primeiro momento, aproveitando-se do fato de que as câmeras não registraram o ataque e a vítima não teria condições de reconhecê-lo, por sofrer de cataratas. Mas diante de provas colhidas pela Polícia, o autor confessou.



"Ele é o autor de um crime bárbaro contra uma idosa de 76 anos. Entrou na casa da vítima para subtrair o celular, e por ela ter acordado, ele desferiu golpes de tesoura. Ele negou o crime, mas diante das provas colhidas, confessou", disse o delegado.