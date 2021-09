Sobrinho de 18 anos é preso por participação na morte do tio - Divulgação

Publicado 14/09/2021 09:42

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (13), um jovem de 18 anos acusado de envolvimento na morte do próprio tio, em Angra dos Reis. Antônio Carvalho da Silva Júnior fugiu para casa de familiares, no bairro Areal, após ajudar o autor do crime que esfaqueou a vítima.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na noite de domingo, também no bairro Areal. A vítima, Carlos Alberto Carvalho da Silva, 48 anos, foi atacada pelo cunhado, João Marcio do Nascimento Dionísio, e segurada pelo sobrinho que chegou a entrar em luta corporal. o crime ocorreu por conta de um desentendimento entre os envolvidos.

Carlos Alberto foi esfaqueado e chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu.

Responsável pela investigações, o delegado Vilson de Almeida, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), pediu à Justiça do Rio a prisão de João Marcio e Antônio Carvalho.

"Nós conseguimos prender o sobrinho, mas ainda estamos à procura do cunhado. O crime aconteceu depois de uma briga por conta do som alto", explicou o delegado.

O sobrinho foi preso em flagrante, mas o cunhado da vítima ainda está foragido. Os dois irão responder pelo crime de homicídio qualificado.