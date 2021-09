PF prende portuguesa que embarcava para Portugal com 4kg de cocaína - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 14/09/2021 07:26 | Atualizado 14/09/2021 09:02

Rio - Uma mulher portuguesa de 21 anos foi presa, na tarde de segunda-feira (13), ao tentar viajar transportando cerca de quatro quilos de cocaína, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. A Polícia Federal realizou a prisão da passageira que pretendia embarcar para Lisboa, em Portugal, em voo internacional, com conexão em Paris, na França. A identidade dela não foi revelada.

De acordo com a Polícia Federal, os agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) fizeram uma fiscalização no pórtico, e encontraram a droga escondida em uma cinta modeladora no corpo da estrangeira.



A presa foi encaminhada à delegacia e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.