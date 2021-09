Tá esquentando! Temperatura pode chegar a 39ºC no Rio de Janeiro nesta terça-feira | Rio de Janeiro | O Dia

Rio de Janeiro

Rio vacina dose de reforço em idosos com 94 anos ou mais nesta terça-feira

Pessoas com 22 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais também podem se vacinar, preferencialmente, no período da tarde

Publicado 14/09/2021 06:26 | Atualizado há 1 hora