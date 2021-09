Dose de reforço em idosos começou a ser aplicada nesta semana no Rio - Marcos Porto

Publicado 14/09/2021 06:26 | Atualizado 14/09/2021 06:38

Rio - A Prefeitura do Rio aplica nesta terça-feira (14) a dose de reforço contra covid-19 em idosos com 94 anos ou mais. Pessoas com 22 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais também podem se vacinar, preferencialmente, no período da tarde.



As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.



A dose de reforço é destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação do imunizante há, pelo menos, três meses.



Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possivel, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.



Pessoas com Deficiência (PcD) devem apresentar laudo da rede pública ou particular; cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatorios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiencia; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência.



Gestantes e puérperas devem apresentar cartão de pré-natal, além da assinatura do termo de esclarecimento disponível em coronavirus.rio/vacina.



Lactantes devem apresentar indicação do profissional de saúde que realiza o acompanhamento da criança.

Entre os pontos de vacinação, cinco contam com esquema drive-thru: Vila Militar, em Deodoro, Ciampa, em Campo Grande, Museu Aeroespacial, em Campo dos Afonsos, Base aérea do Galeão e Parque Olímpico da Barra.

Vacinação de adolescentes retomada na quarta-feira

Já os adolescentes voltarão a ser vacinados a partir desta quarta-feira (15). No primeiro e segundo dias de retomada, será a vez das meninas de 14 anos receberem o imunizante. Na sexta-feira (16), será a vez dos meninos de 14 anos.

Passaporte da vacina

A partir desta quarta-feira (15), já estará em vigor a exigência do comprovante da vacinação para entrada em estabelecimentos de uso coletivo como academia de ginástica, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, museus, galerias e exposições de arte, convenções, conferências e afins. A cobrança do "passaporte de vacinação", contudo, não é obrigatória em escolas públicas, supermercados, bares e restaurantes.

Como acessar o comprovante de vacinação

O certificado de vacinação digital pode ser obtido através do aplicativo Conecte SUS. Há duas formas de obtê-lo: pelo site ou pelo aplicativo do sistema.



Para criar uma conta é necessário se cadastrar. Em seguida, clicar no ícone de vacina e apertar em cima das doses administradas. O usuário deve seguir para o detalhamento das doses administradas e depois em certificado de vacinação. Então ficará disponível o comprovante da imunização, com todos os dados da pessoa, as doses das vacinas, com os lotes e um QR Code, que confirma a autenticidade do documento.