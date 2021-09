Túnel Zuzu Angel - Reprodução Twitter

Publicado 14/09/2021 08:08 | Atualizado 14/09/2021 08:12

Rio - Acidente envolvendo um carro e uma moto no Túnel Zuzu Angel, na pista sentido Gávea, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira, deixou uma mulher morta e um homem ferido. A colisão chegou a interromper parcialmente o trânsito na região e provocar retensões na autoestrada Lagoa-Barra, na altura de São Conrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta de 16h40. A mulher, identificada como Daniele de Souza Fonseca Tavares, de 40 anos, morreu no local. O homem que estava na motocicleta junto com ela, Edmilson da Silva, de 29, foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e apresenta estado de saúde estável.



De acordo com informações do Centro de Operações do Rio (COR), o acidente causou retenções no trânsito. Por volta das 18h15, a via estava congestionada com reflexos na autoestrada Lagoa-Barra, a partir da altura da Rua Princesa Diana de Gales, em São Conrado.

Às 20h, após trabalho do Corpo de Bombeiros, policiais militares, CET-Rio e Polícia Civil, o túnel foi liberado no sentido Gávea. Nesse horário, já não havia mais retenções.