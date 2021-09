Chefe do tráfico da comunidade Coronel, em Niterói, é preso - Divulgação / Segurança Presente

Publicado 13/09/2021 07:39 | Atualizado 13/09/2021 07:40

Rio - Policiais do programa Niterói Presente prenderam, na noite de domingo (13), um homem apontado como chefe do tráfico da comunidade Coronel, no Complexo do Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes conseguiram localizar o homem, conhecido como "Dudu", após um cerco na região do Barreto.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados que uma pessoa havia sido roubada na região. Por conta disso, foi feito um cerco e o veículo, que estaria o suspeito, foi encontrado na Rua Benjamin Constant. Na abordagem, policiais encontraram o traficante com uma pistola, 13 munições, um relógio dourado e R$1.350 em dinheiro. No carro também foi encontrada uma placa de moto, usada em alguns roubos na região central do município.

O traficante foi encaminhado para a delegacia e, de acordo com a corporação, no caminho, 'Dudu' ainda tentou subordinar os policiais. Ele ofereceu R$ 20 mil.

Ele está a frente do tráfico na comunidade Coronel e já possui dez anotações criminais e seis registros de ocorrência, incluindo homicídio qualificado, crime tentado, associação para tráfico, roubo majorado, entre outros.