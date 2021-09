Traficante PQD foi preso na porta de motel - DIVULGAÇÃO

Publicado 13/09/2021 07:03

Rio - Policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e da UPP/Prazeres, com ajuda de informações do Disque Denúncia, prenderam Anderson Queiroz da Silva, o PQD, na noite de domingo (12). Ele é considerado um dos principais gerentes do tráfico de drogas nas comunidades do Morro dos Prazeres e Cerro Corá, entre Santa Teresa e Cosme Velho. PQD foi preso na porta de um motel na Penha, quando se preparava para um encontro.