Aplicação da terceira dose começou no Retiro dos Artistas - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 13/09/2021 06:21 | Atualizado 13/09/2021 06:24

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde começa a aplicar, nesta segunda-feira (13), a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para os idosos. A terceira dose da vacina contra a covid-19 é destinada aos idosos que receberam a segunda dose há pelo menos três meses. Nesta segunda, idosos de 95 anos ou mais são contemplados.

Nesta segunda também há repescagem para pessoas com 23 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais.

Na terça-feira (14), serão idosos de 95 anos ou mais; na quarta-feira (15), idosos de 93 anos; na quinta-feira (17), idosos de 92 anos; na sexta-feira (18), idosos de 91 anos; no sábado (19), idosos de 90 anos ou mais.

Hoje, o Rio começa a aplicação da dose de reforço em idosos Divulgação

Idosos com dificuldade de locomoção, ou acamados, que já tomaram as doses anteriores através de visita domiciliar serão contatados pela Secretaria Municipal de Saúde para agendar a aplicação. Quem precisa, desta vez, receber a equipe de saúde em casa, deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou o posto de saúde mais próximo para avisar a situação e agendar.

Idosos residentes de instituições de longa permanência públicas e privadas, como asilos, já receberam desde o dia 1º de setembro a aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19 no município do Rio. Os moradores do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, foram os primeiros contemplados com a 3ª dose.