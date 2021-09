Táxis de Caxias ganham selo do Ipem - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:51

Duque de Caxias - Os 433 táxis cadastrados na Prefeitura de Duque de Caxias vão receber, na próxima quinta-feira (16), o selo de segurança “Ande de Táxi legal”, lançado em junho pelo governador Cláudio Castro para identificar em todo o estado os veículos legalizados nos municípios e combater os táxis piratas.

O selo foi instituído através de parceria entre o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ) e a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa – Alerj. A colocação do selo será feita das 10h às 14h30, no pátio da Guarda Municipal, na Rua Silva Fernandes, 275, no bairro Parque Duque, com apoio dos agentes da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos.

A identificação será fixada do lado direito do parabrisa dianteiro para facilitar a identificação do veículo legalizado. Durante as operações de fiscalização, os fiscais do IPEM usarão equipamentos com luz ultravioleta para realizar a leitura do código de barras e os lacres de segurança.