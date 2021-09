Obras de infraestrutura chegam no Jardim Vale do Sol, em Caxias - Divulgação

Publicado 13/09/2021 19:25

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, vai anunciar nesta terça-feira (14), o início das obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas no bairro Cangulo, no segundo distrito. O encontro com os moradores será às 19h. As ruas beneficiadas com obras de infraestrutura receberão também nova iluminação em LED, mais econômicas e que proporcionam mais segurança aos moradores. O anúncio seria nesta segunda-feira, mas devido a compromissos assumidos anteriormente, a data precisou ser alterada.



No sábado (11) à noite, o prefeito Washington Reis e o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, se reuniram com moradores do bairro Parque Jonas Godin para anunciar obras de drenagem e pavimentação das ruas na localidade. Na ocasião, o prefeito disse que muitas obras já estão acontecendo no segundo distrito e que outras serão anunciadas em breve à população.

“Estamos trabalhando para proporcionar melhor qualidade de vida dos moradores. As obras estão acontecendo em todos os distritos de D. São importantes realizações nas áreas de saúde, educação e do bem-estar da população. Estamos vivendo o melhor momento da cidade e vamos comemorar em breve uma nova Duque de Caxias”, disse o prefeito Washington Reis que destacou também as parcerias com o governo do estado e os investimentos do governador Cláudio Castro no município.



O evento contou com a presença do vice-prefeito, Wilson Miguel, de secretários municipais, do deputado federal Gutemberg Reis e estadual, Rosenverg Reis, vereadores e lideranças comunitárias da região.,