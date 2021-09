Caxias e Fiocruz realizam testagem e vacinação contra Covid nesta quinta | Duque de Caxias | O Dia

Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/09/2021 14:16

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em parceria com a Fiocruz – Fundação Instituto Osvaldo Cruz, promove nesta quinta-feira, 16, uma ação de saúde voltada prioritariamente para os moradores da Vila Rosário, no segundo distrito. A atividade, que será realizada das 9h às 13h, na Av. São Bento, n° 20 (em frente ao Posto dos Bichinhos), contará com a presença do ‘Busão da Vacina’, a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizando a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade a partir de 18 anos.

A presença da Fiocruz na Vila Rosário faz parte do projeto de formação de líderes populares de Vigilância em Saúde. A equipe é formada por líderes comunitários, técnicos de enfermagem e enfermeiros, muitos moradores da própria comunidade. Os agentes populares estão sendo capacitados para atuar não só na vigilância epidemiológica, através da testagem da Covid-19, mas também na situação de vulnerabilidade das famílias da região.

Segundo a cordenadora do projeto Inova Fiocruz, Luciana Ribeiro Garzoni, a intenção é de que os dados coletados nas testagens e no diagnóstico das comunidades sejam usados, em parceria com Prefeitura de Duque de Caxias, para pensar estratégias de mitigação da situação de saúde e de vulnerabilidade desta população.

Dados da vacinação contra a Covid-19 no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informa que os números atualizados da vacinação contra a Covid-19 no município registram, até o momento, o total de 802.096 doses aplicadas das vacinas Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen. Deste quantitativo, 508.411 correspondem a primeira dose; 272.819 de segunda dose; 2.527 de terceira dose e 18.339 são de dose única da vacina Janssen.

Atualmente, Duque de Caxias registra o total de 243.580 pessoas com imunização completa, com as duas doses ou dose única aplicadas.