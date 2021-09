Duque de Caxias realizou mutirão de vacinação para jovens nesta segunda-feira (9) - Marcos Porto

Publicado 14/09/2021 19:36

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (15/09), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza vacinação com a segunda dose de Coronavac, para quem recebeu a primeira dose nos dias 26 e 27 de agosto; e segunda dose da Astrazeneca, para quem foi vacinado nos dias 24 e 28 de junho. O município segue também com a primeira dose para gestantes (acima de 12 anos), puérperas e lactantes.



Confira quem pode e onde vacinar contra a covid-19, nesta quarta-feira (15), em Duque de Caxias:



* Coronavac segunda dose:

A segunda dose da Coronavac acontece para quem recebeu a primeira dose nos dias 26 e 27 de agosto. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF.

A segunda dose de Coronavac acontece nos seguintes locais, das 8h às 12h:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV

- UPH Xerém

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- ESF Parque Esperança

- ESF Trevo das Missões

- ESF Taquara

- ESF Dois Irmãos

- ESF Jardim Gramacho 4

- ESF Parada Angélica

- ESF Parque Eldorado

- ESF Cristóvão Colombo

- ESF Parada Morabi

- ESF Santo Antônio

- ESF Jardim Anhangá

- ESF Parque Comercial

- ESF Jardim Olimpo

- ESF Pilar 3, 4 e 5

- ESF Imbariê

- UBS Barro Branco

- UBS José de Freitas



* Astrazeneca segunda dose:

A segunda dose da Astrazeneca acontece para quem recebeu a primeira dose nos dias 24 e 28 de junho. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV

- ESF Taquara

- ESF Parque Esperança

- UBS Alaíde Cunha



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município segue com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes. A idade para que as gestantes possam receber a vacina contra a covid-19 passou para a partir de 12 anos. A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



* Faltosos de segunda dose de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer:

O município segue também com a vacinação para aqueles que não compareceram perderam o prazo para receber a segunda dose. A repescagem para os faltosos acontece nas unidades de saúde onde foi aplicada a primeira dose. A repescagem também acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.