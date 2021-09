Caxias abre inscrições para cursos gratuitos de desenho - Divulgação

Caxias abre inscrições para cursos gratuitos de desenhoDivulgação

Publicado 14/09/2021 18:13

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias está com as inscrições abertas para a Oficina de Artes Marco Bonfim. As vagas são voltadas para a comunidade LGBTI, especialmente pessoas trans. O curso tem o objetivo de inserir homens e mulheres LGBTI no mundo da arte, como forma de mudança de perspectiva de vida.

Os interessados em participar do módulo Máscaras Africanas poderão se inscrever até o dia 22/09, através do telefone 2775-9030, entre 9h e 16h. O curso será ministrado em dois horários: a 1ª turma das 10h às 12h e a 2ª turma das 14h às 16h, no auditório do Centro de Cidadania LGBT Baixada I, que fica no Centro de Duque de Caxias (em cima do Restaurante do Povo, no Complexo de Direitos Humanos).

"A ideia dessa oficina de arte plástica é trazer as pessoas LGBTI, de preferência homens e mulheres trans, e inserí-los no mundo da arte como forma de mudança de perspectiva de vida. Para que a pessoa que sofre preconceito começar a dar um outro sentido pra vida, através do contato com a arte", afirmou o secretário da pasta, Marcus Vinícius Boquinha.

"Temos como objetivo incentivar o contato, experimentações e fruição com essas linguagens da arte, estimulando a expressão e atitude estética, tendo como meta integrar a população LGBT através das linguagens da arte", explicou a diretora do DEMPPIRD, Sharlene Rosa.

Marco Bonfim é um artista plástico renomado de Duque de Caxias. Já participou de várias exposições e recebeu vários prêmios. Ele participou da inauguração da biblioteca municipal e sempre esteve inserido no contexto cultural de Duque de Caxias.

A iniciativa é uma parceria do DEMPPIRD, com o Centro de Cidadania LGBT Baixada I, e teve apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Aldir Blanc.