Oportunidades são para diversos campi do IFRJ, como o de Nilópolis - Reprodução

Oportunidades são para diversos campi do IFRJ, como o de NilópolisReprodução

Publicado 16/09/2021 09:36

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e o IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia) firmaram uma parceria com o objetivo de que alunos concluintes do 9º Ano de Escolaridade concorram aos cursos da instituição. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas para ingresso em três cursos do Ensino Médio Técnico. Os interessados poderão se inscrever a partir desta quinta-feira, 16, nos cursos de Técnico em Plástico, Técnico em Petróleo e Gás e Técnico em Química.



Segundo a secretária de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, esta parceria dará oportunidades aos jovens de estudarem em um Instituto conceituado pela comunidade acadêmica.

“Os alunos, ao conquistarem uma vaga no IFRJ, terão grandes chances de ingressarem no mercado de trabalho em função do aprendizado especializado e de excelência,” declarou.



De acordo com o edital, a inscrição no processo seletivo é gratuita e implica o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas no documento pelo candidato. Será permitida a realização de apenas uma inscrição em nome de um mesmo aluno. Assim, caso seja verificada mais de uma inscrição em nome de um mesmo estudante, prevalecerá aquela que houver sido realizada por último.



As inscrições serão feitas via internet, das 8h do dia 16/09/2021 às 22h do dia 22/09/2021 e caberá à Unidade Escolar realizar a inscrição dos seus alunos no referido certame. Se houver dificuldade técnica, a Coordenadoria de Ensino Fundamental, localizada no 2º andar da Secretaria Municipal de Educação, auxiliará no preenchimento do formulário on-line.



As informações referentes à realização do Sorteio, assim como a numeração atribuída a cada candidato estarão disponíveis no dia 27/09, no site da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. O edital ainda reforça que é de responsabilidade exclusiva do candidato se inteirar das informações relativas ao Sorteio.