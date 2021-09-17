Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra CovidDivulgação
Confira quem pode e onde vacinar nesta sexta-feira (16), em Duque de Caxias:
* Busão da Vacina na Praça do Pacificador:
A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde estará vacinando com a segunda dose todos os que perderam o prazo (faltosos) das vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca. Para receber a segunda dose é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação co CPF.
A vacinação na Praça do Pacificador acontece para pedestres, das 8h às 12h.
* Segunda Dose de Coronavac para quem vacinou em 30/08:
Serão 18 pontos de vacinação aplicando a segunda dose de Coronavac para quem recebeu a primeira dose em 30 de agosto. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:
- UPH Campos Elíseos
- UPH Equitativa
- UPH Pilar
- UPH Imbariê
- UPH Saracuruna
- UPH Xerém
- UBS Barro Branco
- ESF Jardim Gramacho IV
- ESF Parada Angélica
- ESF Parque Eldorado
- ESF Cristóvão Colombo
- ESF Parada Morabi
- ESF Santo Antônio
- ESF Jardim Anhangá
- ESF Parque Comercial
- ESF Jardim Olímpo
- ESF Pilar 3,4,5
- ESF Imbariê
* Primeira Dose para 18 anos ou mais:
Para receber a primeira dose é obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação para pedestres, das 8h às 12h, nos seguintes locais:
- ESF Jardim Olimpo
- ESF Parada Angélica
- ESF Parque Eldorado
- ESF Jardim Gramacho IV
- ESF Calundu
- UBS Barão do Amapá
* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:
O município segue com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes. A idade para que as gestantes possam receber a vacina contra a covid-19 passou para a partir de 12 anos. A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.
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