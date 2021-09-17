Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra Covid - Divulgação

Duque de Caxias já aplicou mais de 700 mil doses da vacina contra CovidDivulgação

Publicado 17/09/2021 06:50

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos está suspensa no município, seguindo as orientações da Nota Técnica divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 16. O município de Duque de Caxias segue o Plano Nacional Operacional da Covid-19 (PNO).

Nesta sexta-feira (17/09), o Busão da Vacina da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias estará na Praça do Pacificador (Centro) aplicando todas as vacinas para que perdeu o prazo de imunização com a segunda dose. A vacinação desta sexta também vai contemplar com a segunda dose as pessoas que receberam a primeira dose em 30 de agosto. O município segue também com a primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (acima de 12 anos).



Confira quem pode e onde vacinar nesta sexta-feira (16), em Duque de Caxias:



* Busão da Vacina na Praça do Pacificador:

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde estará vacinando com a segunda dose todos os que perderam o prazo (faltosos) das vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca. Para receber a segunda dose é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação co CPF.

A vacinação na Praça do Pacificador acontece para pedestres, das 8h às 12h.



* Segunda Dose de Coronavac para quem vacinou em 30/08:

Serão 18 pontos de vacinação aplicando a segunda dose de Coronavac para quem recebeu a primeira dose em 30 de agosto. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Pilar

- UPH Imbariê

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UBS Barro Branco

- ESF Jardim Gramacho IV

- ESF Parada Angélica

- ESF Parque Eldorado

- ESF Cristóvão Colombo

- ESF Parada Morabi

- ESF Santo Antônio

- ESF Jardim Anhangá

- ESF Parque Comercial

- ESF Jardim Olímpo

- ESF Pilar 3,4,5

- ESF Imbariê



* Primeira Dose para 18 anos ou mais:

Para receber a primeira dose é obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação para pedestres, das 8h às 12h, nos seguintes locais:



- ESF Jardim Olimpo

- ESF Parada Angélica

- ESF Parque Eldorado

- ESF Jardim Gramacho IV

- ESF Calundu

- UBS Barão do Amapá



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município segue com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes. A idade para que as gestantes possam receber a vacina contra a covid-19 passou para a partir de 12 anos. A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.