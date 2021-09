Centro de Fisioterapia completa dois anos em Xerém - Divulgação

Publicado 16/09/2021 16:40

Duque de Caxias - O Centro de Fisioterapia Pastor Norival Franco comemorou, nesta quinta-feira, 16, dois anos de funcionamento no distrito de Xerém. A unidade especializada em tratamentos de fisioterapia traumato-ortopédica, reumatológica e Reeducação Postural Global (RPG) presta homenagem ao pastor e professor graduado em Filosofia e Teologia, falecido em setembro de 2013, e muito querido por toda a comunidade.



Para marcar a data e comemorar os bons resultados obtidos nesses dois anos, a direção da unidade organizou um café da manhã para receber pacientes, amigos e colaboradores. Entre os presentes estavam o vice-prefeito, Wilson Miguel, a Diretora de Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde, Daniele Oliveira, e o vereador Júnior Reis.

O casal Madalena Barbosa de Castro, 78 anos, e João Gonçalves de Castro, 79 anos, fizeram questão de participar da comemoração. Casados há 64 anos e moradores de Xerém, os dois são pacientes da unidade desde o início das atividades.

“Temos muitos motivos para comemorar e agradecer ao Prefeito Washington Reis por trazer esse Centro de Fisioterapia aqui pra Xerém. Antes, eu tinha que fazer meu tratamento no Centro de Caxias, com muita dificuldade. Hoje, temos aqui toda a atenção profissional que precisamos e os resultados são os melhores possíveis”, declarou João.



Para a Diretora de Reabilitação, Daniele Oliveira, os mais de 25 mil atendimentos realizados nesses dois anos de funcionamento confirmam a importância da unidade para os moradores do Distrito de Xerém.

“A unidade veio para acabar com a dificuldade da população local em acessar o atendimento em Fisioterapia. A gente vê no dia a dia como a unidade tem sido necessária para esses pacientes. Aqui, é a única unidade da rede de saúde do município que oferece o serviço de RPG. Tudo gratuito e com os melhores profissionais para atender crianças e adultos”, ressalta a Diretora.



O Centro de Fisioterapia Pastor Norival Franco reforça a rede de reabilitação pública municipal, que conta ainda com os serviços da Policlínica Duque de Caxias e Conveniadas; Programas de Saúde nas UPHs (Hanseníase, Tuberculose, Pé Diabético e Programa do Idoso); CER IV e CER II / CEAPD (Centros Especializados em Reabilitação, voltados aos pacientes Portadores de Deficiência) e Hospital Infantil Ismélia da Silveira (Ambulatório de Fonoaudiologia).

A unidade de Xerém atende crianças e adultos com indicação médica pela rede pública de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O Centro de Fisioterapia está localizado na Av. Pastor Manoel Avelino de Souza, nº 27, em Xerém (junto ao Estádio Marrentão).