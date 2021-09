Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/09/2021 19:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará neste sábado, 18, com o Busão da Vacina na Quadra da Escola de Samba Grande Rio, aplicando a segunda dose de todas as vacinas para quem perdeu o prazo de imunização. A vacinação conta a Covid-19 deste sábado também vai contemplar com a segunda dose as pessoas que receberam a primeira dose de Astrazeneca em 03 de Julho.



Confira quem pode e onde vacinar neste sábado (18), em Duque de Caxias:



* Busão da Vacina na Quadra da Grande Rio:

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde estará vacinando com a segunda dose todos os que perderam o prazo (faltosos) das vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca. Para receber a segunda dose é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação co CPF.

A vacinação acontece na Quadra da Escola de Samba Grande Rio, na Rua Almirante Barroso, n. 5 – Centro, das 8h às 12h.



* Segunda Dose de Astrazeneca para quem vacinou em 03 de Julho:

Serão 12 pontos de vacinação aplicando a segunda dose de Astrazeneca para quem recebeu a primeira dose em 03 de Julho. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Pilar

- UPH Imbariê

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- ESF Parada Angélica

- ESF Nova Campinas

- ESF Jardim Gramacho

- E.M. Profº Walter Russo (Figueira)