Caxias Shopping promove campanha de arrecadação de brinquedosDivulgação

Publicado 20/09/2021 10:36

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está promovendo até o dia 3 de outubro uma campanha de arrecadação de brinquedos para distribuição no Dia das Crianças. A ação vai arrecadar brinquedos novos ou em bom estado, que serão encaminhados para a ASPAS (Ação Social Paulo VI), instituição cadastrada pelo Instituto da Criança e que, através da prática da filantropia, desenvolve ações de cunho educacional e de acompanhamento social a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti. Os itens podem ser depositados na caixa coletora da campanha, localizada na portaria principal do shopping.

O Caxias Shopping mantém uma agenda social, cultural e educacional ao longo do ano e realiza campanhas de arrecadação também em datas como Natal, períodos de volta às aulas e até durante o inverno, para doação de agasalhos.

“Em diversas campanhas ao longo do ano, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento local e o bem-estar da comunidade do entorno do empreendimento. Nessas oportunidades, contamos com a solidariedade dos nossos clientes para que, juntos, possamos fazer a diferença”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.