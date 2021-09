Caxias realiza semana nacional do trânsito - Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias promove, na próxima quinta-feira, 23, uma ação sobre a Semana Nacional de Trânsito. A atividade vai acontecer a partir das 9h, na Praça do Pacificador, no centro da cidade. A campanha quer alertar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, em todo o mundo.

Neste ano, o tema da campanha é “Eu Pratico Um Trânsito Seguro”, que além de conscientizar os motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres para a redução de acidentes, destaca também que a responsabilidade e os cuidados no trânsito é um dever de todos. Durante a ação, os agentes chamarão a atenção da população que circula na área para aderir à campanha, com abordagem, distribuição de folhetos informativos e adesivação dos carros, unindo forças para um trânsito mais seguro no município.

A atividade conta com o apoio e a presença da Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Serviço:

Semana Nacional de Trânsito

Data: 23/09

Horário: 9h às 12h

Local: Praça do Pacificador