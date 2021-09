Prefeitura de Caxias conclui reforma de escola na Cidade dos Meninos | Duque de Caxias | O Dia

Prefeitura de Caxias reforma escola na Cidade dos Meninos - Divulgação

Publicado 21/09/2021 14:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Educação, entregou à população local a Escola Municipal Cidade dos Meninos totalmente reformada. O evento contou com a participação da Orquestra de Música da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias). Durante o período da pandemia, a Secretaria Municipal de Obras realizou várias intervenções na unidade escolar, como o reparo das telhas, troca de todas as portas e azulejos cerâmicos danificados, remoção do sistema de calha do telhado com a implantação de um novo, revisão e reparo do sistema hidráulico de água fria e do sistema elétrico. Além disso, toda a área externa e interna do prédio recebeu pintura nova.

A escola atende a 635 alunos, da Educação Infantil a EJA (Educação de Jovens e Adultos). Nos últimos quatro anos, mais de 140 escolas do município já foram beneficiadas com obras de reforma e ampliação. Segundo a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, o Governo Municipal está cumprindo com o propósito de assegurar uma educação pública que acolhe e promove a aprendizagem dos alunos.

“A reinauguração desta escola marca a mobilização e a competência de vários setores da gestão pública. Preciso destacar o olhar sensível e visionário do nosso prefeito, um administrador que acredita na educação como mola propulsora do avanço, da transformação e do progresso de uma região”.

Também muito feliz com a escola totalmente reformada, a diretora da Unidade, Profª Rita de Cássia Costa Miguel, afirmou que a reforma realizada é um exemplo claro de que o Governo investe no futuro da cidade.

“Oferecer dignidade, condições de estudo e trabalho aos nossos professores e alunos revelam que a Prefeitura tem compromisso com uma educação de qualidade em Duque de Caxias”.



Em sua fala, o prefeito Washington Reis declarou que foi necessário realizar uma reforma urgente para atender com o máximo de eficiência os alunos da escola.

“Estou muito feliz. Ao chegar a esta escola, anteriormente, verifiquei que havia um erro de engenharia e, com a minha experiência, vi que era preciso realizar uma reforma imediata nesta unidade. E, não pararemos por aqui. Estamos entregando mais de dez creches à nossa cidade e, assim, ampliaremos o número de vagas. As mães poderão trabalhar para melhorar o sustento das famílias”, completou o prefeito.



Muito emocionada, a aluna Maria Eduarda da Silva de Souza, de 11 anos, parabenizou o trabalho do prefeito Washington Reis.

“Queria agradecer a ele porque eu amo essa escola. Estou muito feliz, por isso eu não saio daqui. Eu tenho problema na audição, fui ao Hospital e o prefeito me ajudou,” disse a estudante do 6º Ano de Escolaridade e paciente do Centro de Audiologia do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.