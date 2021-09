Firjan IEL realizará evento gratuito e on-line para pequenas e médias empresas - Reprodução/Pexels

Publicado 22/09/2021 15:47

Duque de Caxias - 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo. Para marcar a data, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), promove o 1º Seminário de Turismo de Duque de Caxias.

1º SEMINÁRIO DE TURISMO DE DUQUE DE CAXIASData: 27/09/2021Via Plataforma Zoom* 9 hs - AberturaApresentação cultural com alunos do Curso de Teatro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo* 10 hs – Tema: “A importância das instâncias de governança no desenvolvimento do turismo”Participação: Isabela Fogaça (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) - Miriam Rodrigues dos Santos (Presidente da IGR Baixada Verde) - Valeria Lima (SETUR/RJ).Moderador: Marlen Ramalho (SMCT)* 12 hs às 13h30 - Almoço* 14 hs – Tema: “Turismo em áreas naturais no município de Duque de Caxias”Profº Wilson Leal (Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ COMTUR Duque de Caxias)*14h45 – Tema: “Cultura e Turismo em Duque de Caxias”Edson Teixeira (Professor e vice-presidente do Conselho de Cultura da Cidade de Duque de Caxias)Angela Borges (Diretora da CLIOTUR (Turismo Patrimonial), Professora e Guia de Turismo)Profº Mestre Antonio Augusto Braz (Apph Clio e Museu Vivo do São Bento)* 16 horas - Apresentação CulturalInscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgN4oYPaRG8yqXbOPOZX4_7BxXVsGVb1hltVq-3OeXnnFvXA/formResponseMais informações, através do e-mail: [email protected]