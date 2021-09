Circuito RJ atrai atletas em Duque de Caxias - Divulgação

Circuito RJ atrai atletas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/09/2021 14:59

Duque de Caxias - Com mais de 500 participantes de várias idades, foi realizada a etapa Duque de Caxias do Circuito RJ de Corrida e Caminhada que teve apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Para participar do percurso de 5 km todos os corredores cumpriram os protocolos de prevenção à Covid 19 antes da largada, na Praça do Parque Equitativa.



A prova foi aberta pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Sérgio Corrêa, e representantes da empresa CPR Eventos e Produções. Receberam troféus os melhores colocados de cada equipe por idade e portadores de necessidades especiais. As equipes de atletismo que participam dos projetos esportivos da SMEL estiveram presentes em todos os pódios.

Circuito RJ atrai atletas em Duque de Caxias Divulgação



A etapa Duque de Caxias contou com a participação de corredores de várias cidades da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana. Para tranquilidade e segurança dos participantes o evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Defesa Civil e voluntários do Processo Apell. A etapacontou com a participação de corredores de várias cidades da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana. Para tranquilidade e segurança dos participantes o evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Defesa Civil e voluntários do Processo Apell.

Circuito RJ atrai atletas em Duque de Caxias Divulgação