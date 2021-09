Jardim Olimpo ganha projeto "Aqui Tem Esporte" - Divulgação

Jardim Olimpo ganha projeto "Aqui Tem Esporte"Divulgação

Publicado 24/09/2021 12:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias inaugura neste sábado, 25, às 8h30, mais um polo do projeto “Aqui tem Esporte”, desta vez no bairro Jardim Olimpo, no terceiro distrito. Implantado em 2017, pelo prefeito Washington Reis, o projeto atende hoje, gratuitamente, a mais de 22 mil alunos a partir dos 7 anos, oferecendo diversas modalidades esportivas até a terceira idade.

O novo polo vai funcionar na Rua Sabá, em frente ao Posto de Saúde da Família do bairro, em vários horários. As aulas acontecerão de acordo com o protocolo de segurança no combate ao novo coronavírus.

Além de Circuito Funcional, o polo vai oferecer aulas de Ginástica, GAP, Jiujitsu, Defesa pessoal, Taekwondo, Hidroginástica, Natação infantil, Natação adulto, Zumba, Jump e Steep. Mais de 900 moradores da região já estão matriculados para as atividades.

Para se inscrever o interessado deve procurar um dos polos da secretaria que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.