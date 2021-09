Paulo Freire é o patrono da educação brasileira - Divulgação

Publicado 24/09/2021 14:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, promove nesta sexta-feira, 24, às 15h, no canal no Youtube da SME, uma live em comemoração ao centenário de Paulo Freire. A programação terá como convidada a professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, Andréa Serpa.

Considerado o patrono da educação brasileira por meio da Lei nº 12.612, Paulo Freire é também uma referência internacional no campo das humanidades, com pelo menos 41 títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por universidades. Para a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, é imprescindível dialogar com os professores sobre as obras de Paulo Freire.

“Ele é muito importante para a Educação. Ele é uma referência indispensável. O legado que ele nos deixou deve ser estudado, cada vez mais, a fim de que possamos aprimorar nossas práticas e concepções pedagógicas”, declarou a gestora da pasta.