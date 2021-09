Novo polo do 'Aqui Tem Esporte' é inaugurado em Caxias - Divulgação

Novo polo do 'Aqui Tem Esporte' é inaugurado em CaxiasDivulgação

Publicado 27/09/2021 10:44

Duque de Caxias - O bairro Jardim Olimpo, no quarto distrito de Duque de Caxias, ganhou mais um novo polo do projeto “Aqui tem Esporte”. A inauguração contou com a presença do prefeito Washington Reis, do deputado estadual, Rosenverg Reis e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Sérgio Correa. O novo local funciona na Rua Sabá, em frente ao Posto de Saúde da Família da região, em vários horários.



Atualmente, o projeto atende gratuitamente mais de 25 mil alunos a partir dos 7 anos, e possui mais de 30 locais de atendimentos, oferecendo diversas modalidades esportivas até a terceira idade. Além de Circuito Funcional, na unidade terão aulas de Ginástica, GAP, Jiujitsu, Defesa pessoal, Taekwondo, Hidroginástica, Natação infantil, Natação adulto, Zumba, Jump e Steep. Mais de 900 moradores da região já estão matriculados para as atividades.

Novo polo do 'Aqui Tem Esporte' é inaugurado em Caxias Divulgação



O secretário de Esportes e Lazer, Serginho, disse que esse projeto é uma transformação na vida das pessoas. O secretário de Esportes e Lazer, Serginho, disse que esse projeto é uma transformação na vida das pessoas.

“Hoje é um dia de festa, de muita alegria. Eu agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade de inaugurar mais esse polo esportivo. Durante todos esses anos eu acompanho como vidas vem sendo transformadas, é muito gratificante”, declarou o secretário.