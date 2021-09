Caxias aplica terceira dose em pessoas com alto grau de imunossupressão

Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Publicado 25/09/2021 14:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira, 27, a vacinação com a terceira dose (dose de reforço) para pessoas com alto grau de imunossupressão. É obrigatório a apresentação de laudo médico, cartão de vacinação e ter completado intervalo de mais de 28 dias após a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

A vacinação acontece, das 8h às 14h, no CMSDC – Centro Municipal de Saúde, localizado na Av. General Gurjão – Centro. Confira a lista das imunodeficiências que podem receber a vacina contra a Covid-19. É obrigatório ter cumprido o intervalo de 28 dias após a segunda dose:



- Imunodeficiência primária grave

- Quimioterapia para câncer

- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiétocas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

- Pessoas vivendo com HIV/Aids

- Uso de corticóides em doses > 20mg/dia de prednisona, ou equivalente, por >14dias

- Uso de drogas modificadoras da resposta imune

- Auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias

- Pacientes em hemodiálise

- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias)