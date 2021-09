Estação de Trem da Supervia em Duque de Caxias tem fila enorme pra vacinação,nesta quarta (11), na foto Evelen Souza 31 anos - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/09/2021 17:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, vacina neste sábado (25/09) com a primeira dose quem tem 18 anos ou mais e os adolescentes de 12 a 17 anos.



Confira quem pode e quais os pontos de vacinação em Duque de Caxias neste sábado:



* Primeira Dose para adolescentes em geral:

O sábado será de vacinação com a Pfizer para os adolescentes, de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades). É obrigatória a apresentação de comprovante de residência e carteira de vacinação.

A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém



* Primeira para 18 anos ou mais:

Para receber a primeira dose, quem tem 18 anos de idade ou mais deverá apresentar comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém