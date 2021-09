Semana do Trânsito em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/09/2021 10:06

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias realizou durante a semana uma campanha sobre o Dia Nacional do Trânsito. O objetivo da ação para o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo o motorista e pedestre deve ter no trânsito. Na ocasião, contaram ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Policia Militar, Bombeiros, voluntários do processo Apell, Fundec e Defesa Civil.

Na atividade, os agentes foram às ruas apoiando o Governo Federal na campanha de prevenção e combate aos acidentes no trânsito. O município contribuiu adesivando os veículos durante uma blitz educativa na praça do Pacificador, no primeiro distrito, além de abordagens e folhetos informativos. A ação vai continuar para que alcance o maior número de motoristas, passageiros, pedestres, motociclistas, ciclistas, incluindo também frotas de táxis e os ônibus da cidade.

“A sociedade precisa entender que a união faz a força. A responsabilidade por um trânsito seguro é de todos, condutores e pedestres. Nosso município ainda possui índices altos de acidentes no transito e nossa intenção é diminuir estes números ", declarou o secretário de Segurança Pública, Roberto Gabriel.



Leonardo Vaz, diretor de trânsito de Duque de Caxias, ressalta ainda que cerca de 2/3 dos acidentes no trânsito envolvem pedestres.

“Ficamos muito assustados com essa realidade. Nossa obrigação é conscientizar para um trânsito seguro. Estamos felizes pela aderência do público à campanha”, disse o diretor.