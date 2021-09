Teatro Raul Cortez vai receber evento do Outubro Rosa - Divulgação

Teatro Raul Cortez vai receber evento do Outubro RosaDivulgação

Publicado 27/09/2021 18:28

Duque de Caxias - O presidente do Instituto Niemeyer, Paulo Sérgio Niemeyer, assinou uma nota, divulgada nesta segunda-feira, 27, criticando a obra de reforma que a Prefeitura de Duque de Caxias vem realizando o Teatro Raul Cortez, no Centro. O texto diz que foram "surpreendidos pela triste notícia de que o teatro Raul Cortês, estava recebendo uma obra que, além de descaracterizar sua fachada de forma inconcebível ao projeto original de Oscar Niemeyer, teria recebido à intervenção com motivação que fere o princípio de humanismo defendido pelo grande arquiteto e fundador deste Instituto".

Segundo a administração municipal, serão substituídos : toda a iluminação, cortinas, ar-condicionado, assentos, camarins e outros setores, além do "fechamento parcial do trecho externo, que está localizado sob a rampa, com o objetivo de abrigar um gerador que se encontrava na parte interna do corpo da edificação, gerando ruídos e trazendo prejuízos estéticos para o ambiente".

O Teatro Raul Cortez faz parte do Centro Cultural que leva o nome do arquiteto Oscar Niemeyer, na Praça do Pacificador, e também inclui a Biblioteca Pública Leonel de Moura Brizola. Na última semana, o teatro completou 15 anos.

Leia na íntegra a nota divulgada pelo Instituto Niemeyer:

"Na última semana fomos surpreendidos com a triste notícia de que o teatro Raul Cortês, na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estava recebendo uma obra que, além de descaracterizar sua fachada de forma inconcebível ao projeto original de Oscar Niemeyer, teria recebido à intervenção com motivação que fere o princípio de humanismo defendido pelo grande arquiteto e fundador deste Instituto.

É fundamental que governos e governantes pensem em soluções para suas cidades, mas de forma à cuidar de seu povo, sua história e de seu patrimônio. Nos últimos dias, fizemos contato com autoridades municipais no sentido de entender o que estava acontecendo e também, para compreender de onde viria eventual autorização, tendo em vista que, uma intervenção neste sentido jamais contaria com a anuência do arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer, que preside o Instituto Niemeyer. Nosso presidente(é importante destacar), não teve sequer conhecimento de que um "muro" seria erguido para apartar à população em situação de rua, justamente num período tão delicado e de tantos desafios como o que enfrentamos em nosso país.



Após minuciosa pesquisa, não encontramos qualquer documento que respalde a nota oficial da prefeitura, que alega contar com autorização para a realização da obra. Portanto, afirmamos categoricamente que não há aprovação por parte da família, do escritório e muito menos do INSTITUTO NIEMEYER ou de seu presidente para que a gestão local interfira na obra de Oscar Niemeyer.



Problemas sociais devem ser resolvidos com políticas públicas pautadas em princípios, que

reforcem gestos de humanidade e de empatia com o conjunto de sua população, especialmente

daqueles que mais necessitam. Decerto, não serão obras de ocasião e ações imediatistas que transformarão a realidade social de uma cidade. Ao contrário, somente aprofundarão as desigualdades que tanto combatemos em nossa jornada.



Finalmente, não apenas em defesa do patrimônio histórico, da arquitetura de Oscar Niemeyer e seu legado, mas principalmente em defesa dos menos favorecidos e de toda população de Caxias, o Instituto Niemeyer de Políticas Públicas Científicas e Culturais, se posiciona contrário à construção do muro, que além de descaracterizar a importante obra, segrega à população mais pobre e vulnerável de Duque de Caxias.



Por oportuno, o Instituto Niemeyer se coloca à disposição das autoridades para debater políticas habitacionais, sociais e de direitos humanos que não só atendam aos anseios do povo caxiense, bem como, garantam dignidade à sua população.



"A vida não é justa. E o que justifica esse nosso curto passeio é a solidariedade”

Oscar Niemeyer