Defesa Civil de Duque de Caxias entrega kits de limpeza para população carente - Gabriel Mendes/Divulgação

Defesa Civil de Duque de Caxias entrega kits de limpeza para população carenteGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 28/09/2021 09:04

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias entrega nesta terça-feira, 28, às 13h, na Câmara Municipal, a Medalha do Mérito Defesa Civil a personalidades que se destacaram por relevantes serviços prestados ao município, voluntários do Processo Apell, líderes comunitários e instituições. A solenidade será presidida pelo superintendente André Xavier e contará com a presença de autoridades municipais e estaduais. Além de medalhas, serão concedidas moções, diplomas e haverá a comemoração pelo aniversário da Defesa Civil Municipal.

Instituída em 2013 pelo Decreto Municipal 6.302, a medalha “Mérito Defesa Civil” vai reconhecer o trabalho de autoridades, servidores e voluntários que atuaram no combate a Covid-19 no município. Entre os agraciados com a medalha estão o secretário municipal de Obras João Carlos Grilo, o comandante do 14º Batalhão do Corpo de Bombeiro, Cel BM Samuel Martins Freire, o comandante do GOPP – Grupamento de Operações de Produtos Perigosos, Cel BM Jomar Ricardo Esteves e do comandante da Redec – Rede Regional de Defesa Civil da Baixada Fluminense, Major BM Giovanni Mouta Giglio.