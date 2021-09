Prefeitura entrega nova praça no bairro Periquito, em Caxias - Divulgação

28/09/2021

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, entregou, no bairro Periquito, no primeiro distrito, a Praça Maria Fernandes de Araújo, localizada entre as ruas Raimundo Correia e Bernardo Monteiro. O novo espaço público de lazer construído no terreno de uma antiga empresa de ônibus ganhou academia de ginástica, futmesa, playground, campo de grama sintética, quadra poliesportiva, pista de caminhada, tênis de mesa, piso intertravado, além de nova iluminação em LED.



Na ocasião, o prefeito Washington Reis disse que um grande volume de obras está em andamento no município e que muitas outras serão iniciadas e concluídas em breve.

“Estamos trabalhando todos os dias para dar melhores condições de vida aos moradores da cidade”, disse o prefeito, que destacou também as parcerias com o governador Cláudio Castro e anunciou a construção de novas escolas e creches no município.



O prefeito disse ainda que a população de Duque de Caxias vai ganhar, em breve, um moderno hospital do coração. Ele vai funcionar no Hospital Municipal São José, que atende atualmente aos pacientes com coronavírus.

“Nosso trabalho hoje é reconhecido em todo o estado e no Brasil”, comemorou Washington Reis.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Wilson Miguel, do deputado federal Gutemberg Reis, estadual, Rosenverg Reis, secretários municipais, vereadores, entre eles, Marquinho Oi, filho da moradora homenageada com o nome da praça, lideranças comunitárias da região e centenas de moradores que agradeceram pelas obras, que eram uma reivindicação antiga de todos.



Jardim Gramacho vai ganhar nova praça



Nesta segunda-feira (27), o Prefeito Washington Reis anunciou a construção de mais um novo espaço público de lazer no primeiro distrito. Ele se reunirá com moradores no campo do Maruim, no bairro Jardim Gramacho, para falar do início das obras de construção de uma praça naquela localidade. O novo espaço de lazer vai ganhar playground, academia de ginástica, futmesa, tênis de mesa, quadra de areia, campo de grama sintética, pista de caminhada e iluminação em Led.

