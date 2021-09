Obras de infraestrutura chegam no Jardim Vale do Sol, em Caxias - Divulgação

Obras de infraestrutura chegam no Jardim Vale do Sol, em CaxiasDivulgação

Publicado 28/09/2021 18:09

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, participa nesta terça-feira, 28, às 19h, de uma série de entrevistas que o Estúdio B vem promovendo com todos os prefeitos da Baixada Fluminense. Na transmissão, que poderá ser acompanhada ao vivo, pelo Youtube e pelo Facebook do Estúdio B, a população pode ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do chefe do executivo e o que ele projeta para a região.

Além do Prefeito de Meriti, participarão da live Washington Reis, Prefeito de Duque de Caxias, Marina, Prefeita de Guapimirim, e Renato Cozzolino, chefe do executivo em Magé Divulgação

A transmissão ocorre por meio deste link: https://www.facebook.com/estudiobcentral/?ref=page_internal&_rdc=1&_rdr

Além de Reis, devem participar da live: Dr. João, prefeito de São João de Meriti; Marina, de Guapimirim; e Renato Cozzolino, chefe do executivo em Magé.